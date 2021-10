La polémica supuesta infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez sumó otro capítulo y se trata de la inesperada reacción de Benjamín Vicuña, la ex pareja de la actriz argentina.

La botinera argentina dejó en evidencia al futbolista al revelar que se separó debido a que le fue infiel con otra mujer. Debido al mensaje que compartió Wanda sobre la tercera en discordia, en el que aseguró que "se cargó otra familia", los usuarios comenzaron a apuntar a la ex protagonista de "Casi Ángeles".

En ese sentido, la China Suárez no habló públicamente sobre las acusaciones pero amigos de su círculo cercano revelaron lo que dijo en diálogo con MDZ: “No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra”.

.

Sin embargo, el actor chileno vio todas las pruebas que supuestamente la vinculan con el futbolista a través de las redes sociales y tomó una contundente decisión: la dejó de seguir en Instagram.

Vicuña dejó de seguir a la China Suárez en Instagram.

A pesar que ella a él no le dio unfollow, el ex esposo de Pampita resolvió no ver más los posteos de la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.