Tini Stoessel desató polémica en su cuenta de Twitter al publicar una estrofa de su nueva canción, "Duele", que estaría dedicada a Danna Paola.

La artista de 23 años escribió: "Ahora ya entiendo su mala fama, pero el que las hace tarde o temprano la paga". Rápidamente, los usuarios de la red social interpretaron que se estaba dirigiendo a la cantante mexicana, con quien se rumorea que tiene pésima relación tras las versiones de romance con Sebastián Yatra.

Además, la actriz tiene un tema llamado "Mala Fama" y en el estribillo nombra al colombiano: "Que si me fui con Yatra no, yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama".

La madre de Tini, Mariana, también publicó un llamativo mensaje: "Así es". Luego fue la propia ex "Violetta" quien aclaró: "Duele está escrita y grabada hace más de un año y medio. Estoy muy feliz de que por fin puedan conocerla".

En medio del gran revuelo que se generó en las redes por esta guerra entre dos estrellas de la música pop, Tini decidió borrar sus mensajes y ponerle punto final a los rumores de enfrentamiento con su colega.

Por otro lado, la periodista Vicky Braier resaltó la similitud entre la estética visual del videoclip, que lanzará la joven en los próximos días, y al de Oriana Sabatini y su single "Luna llena".