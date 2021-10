Mauricio Asta es uno de los grandes protagonistas de "El Gran Premio de la Cocina", competencia gastronómica de El Trece que es conducida por Carina Zampini, y en cuanto se sumó al ciclo como jurado enamoró a todos con su graciosa personalidad.

A sus 46 años, el pastelero está soltero y siempre que puede lanza algún comentario divertido para referirse a su estado romántico. En ese sentido, durante una entrevista con Juan Etchegoyen, el conductor de los "Mitre Live", Asta hizo reír a todos los usuarios que estaban viendo el vivo al declararle su amor al periodista.

Mauricio Asta le declaró su amor a Juan Etchegoyen.

Anteriormente, el jurado de El Trece ya le había dejado claras sus intenciones: “Yo quiero a un nuevo parecido a vos, bueno si sos vos…Está perfecto igual” y "¡Qué lindo sos! Como adulto te estoy tirando los perros. Me encuentro con un bombón como vos que me hace esta entrevista y ¿Pensás que no te lo voy a decir? ¡Estás más fuerte que el titanio!".

.

En esta ocasión, la declaración de amor surgió cuando Juan le preguntó si todos sus deseos se concretaban. “Sí, bueno no todo. Porque, por ejemplo, yo te deseo a vos y eso no se concreta porque sos heterosexual. Para darte un ejemplo de que las leyes fallan, no todo se cumple”, respondió entre risas el pastelero.

Y terminó su confesión: “Lo que quiere uno, se concreta. Creo que me puse nervioso al decirte lo que te dije. Me gustaría tener un novio tan lindo como vos”.