Jorge Moliniers participa de “ ShowMatch: La Academia” en su dupla con Luciana Salazar. Fiel a su estilo, el bailarín suele ganar unos minutos con el micrófono, ya sea para mantener una charla con Marcelo Tinelli o cruzarse con el jurado por alguna nota.

Durante una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, en una de las emisiones de “Mitre Live”, el participante del reality de El Trece se refirió a las críticas que recibe por parte de los jueces en la pista.

.

Moliniers recordó un inconveniente con Hernán Piquín y brindó los motivos por los que se molestó. “Tenemos que saber que esto es un juego y un reality. La vez pasada tuve una molestia con Piquín, las correcciones eran para mí y me sentí expuesto”, reveló durante la entrevista en vivo.

A pesar de su malestar con uno de los jurados, supo mostrarse abierto a la corrección del ex participante del “Bailando”. “Me molestó que me diga que faltaba que cuide a Luciana pero es verdad. Si me lo dice él, hay que hacer una revisión siempre”, mencionó sobre uno de los cruces de palabras que protagonizó.

“Está bueno cuidarse el uno al otro y que no me expongan a mí como yo también puedo exponer a otra gente. Yo soy un pibe que conoce la materia y no soy ajeno a la profesión”, comentó sobre las devoluciones que puede recibir por parte de Piquín, Ángel de Brito, Pampita o Jimena Barón.

La pareja que mantiene con la modelo sigue en su camino dentro del reality. Hasta el momento, son uno de los favoritos de la competencia, más allá de las críticas que pueden recibir por parte de los jurados del programa.