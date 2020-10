Luego de casi 20 años como pareja y un hijo en común, Ximena Capristo compartió a través de las redes capturas de pantallas de conversaciones de su esposo, Gustavo Conti, con otras mujeres. Las imágenes generaron un gran escándalo y fuertes rumores de infidelidad.

"Años que me callo, me aburro. Años que te rajo y no te vas ¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo ¡La mentira tiene patas cortas! Me cansé que me traten de mentirosa. Siempre lo supo que me iba a cagar. Puerpera se burlaron de mí y no es la única", decía en una de sus publicaciones.

Si bien, poco tiempo después la panelista decidió eliminar los polémicos posteos nacieron contundentes versiones de que una de las mujeres implicadas sería Silvina Luna, según vinculó Vicky Braier, también conocida como Juariu.

"Por favor no digan estupideces, ¿cómo acusan a una persona porque sí? Silvina es una amiga. La que creó y divulgó esa fábula es una idiota sin cerebro… No hablen por hablar. Cuando me sienta mejor, saldré a aclarar todo. Publiqué esos mensajes porque fue un impulso... y me arrepiento. No soy mentirosa...", se encargó Capristo de desmentir el rumor.

En medio del escándalo, Conti también eligió las redes sociales para manifestarse. A través de una serie de peculiares historias el ex "Gran Hermano" se mostró alejado de toda la polémica.

En vez de aclarar los trascendidos, el actor subió una dulce foto junto a Félix, el hijo que comparte con Capristo. Se trató de un recuerdo de octubre del 2019 con su pequeño en los hombros.

El recuerdo de Gustavo Conti con su hijo en medio del escándalo con Ximena Capristo.

Después compartió varios sketch de Kwai, una aplicación de videos similar a TikTok, desde la intimidad de su casa y sin hacer mención al escándalo con su pareja ni los chats.