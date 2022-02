En las últimas horas se dio a conocer la terrible noticia de que Gustavo Martínez decidió poner fin a su vida, al arrojarse del piso 21 de la torre de Belgrano en la que vivía con Felipe y Marta Fort. Cuando Ricardo Fort falleció en 2013, los adolescentes quedaron bajo la tutela de Martínez y desde entonces todo parecía indicar que el vínculo familiar entre ellos era ideal.

.

Felipe fue el primero en hablar sobre lo sucedido, y apuntó contra su tutor sin filtro: "Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Mi papá lo recibirá con los brazos cerrados". Por otro lado, el abogado de la familia Fort, César Carozza, confirmó que el entrenador físico había sido diagnosticado recientemente con un principio de Alzheimer.

Ricardo Fort junto a Gustavo Martínez y sus hijos, Marta y Felipe.

En el transcurso de la mañana, muchos se preguntaron sobre el estado emocional de la heredera del empresario chocolatero, Marta. La joven, que junto a su hermano mellizo están próximos a cumplir 18 años, acudió a su Instagram para hacer un descargo.

"Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo como pudiste hacerlo", expresó al principio, conmocionada por la decisión que tomó Martínez. Luego, aclaró que ella no sabía nada de lo que él estaba pasando a nivel personal y que jamás sospechó un desenlace así, ya que lo veía a su padrino de la misma forma que siempre.

El descargo de Marta Fort tras la muerte de Gustavo Martínez.

Hacia el final, comentó que le pareció "muy egoísta" lo que hizo la expareja de su padre, pero de todos modos se mostró comprensiva al enterarse de la enfermedad que tenía su tutor.

"De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino", concluyó Marta.