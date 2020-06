En la última semana se desató un escándalo en " Bake Off Argentina". Todo comenzó cuando se viralizaron imágenes de la participante Samanta Casais mientras trabajaba en Café San Juan como pastelera y en el ciclo de Agustina Casanova de C5N mientras realizaba un rogel. De esta manera, los usuarios de las redes sociales la acusaron de fraude por incumplir con el protocolo del certamen de cocina en el que aclara que "es imprescindible ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pasteleros y/o panadero profesional".

También se filtró un audio de Agustina Guz, otra concursante del ciclo conducido por Paula Chaves, en el que ataca a su compañera y a la producción de Telefe: "Me llega que tuvo su propia pastelería. Me llegan las fotos y el video en el que lo nombra, diciendo 'vayan a comprar mis postres'. O sea, y yo digo, ¿puedo ser tan estúpida de defender de seguir defendiendo a alguien que es indefendible?".

Ahora, además salió a la luz una denuncia en contra de Samanta por homicidio culposo.

.

Harto de la especulaciones y de las agresiones de los fanáticos de "Bake Off", el ex participante Marcos Perrén compartió un fuerte descargo en su cuenta de Twitter: "Entiendo la bronca de todos nosotros, pero basta, se llegó lejísimos ya con todo lo que se está diciendo. Ya se está investigando todo, cuando se sepa algo probablemente se enteren. El odio no nos va a llevar a ningún lado nunca como sociedad y si piensan que esto le afecta solo a ella, no, no es así".

"Nos afecta a todos los que formamos (parte) del programa, porque quieran o no y queramos o no, el programa también es nuestro", escribió y suplicó: "Si estás leyendo esto te pido que aflojes un poco y cuando haya alguna información seguro se enteren por acá o por alguna red social".

"Mientras tanto por favor calmémonos un poco con lo que decimos y esperemos a que haya algo oficial, nadie va a hacer justicia tirando tweets. Solo complican todo, soy mega consciente de todo y vi cada tweet como ustedes, pero en serio bajemos mil cambios", concluyó.

La palabra de Christophe Krywinis sobre el escándalo de " Bake Off"

Por su parte, Christophe Krywinis, jurado del certamen, también hizo referencia a la polémica. Luego de que una seguidora le consultara sobre cómo continuaría el reality que fue grabado en 2019, el cocinero francés respondió: "Buen día. Toma tiempo examinar bien como son las cosas. Es imposible que el canal y la producción tomen decisiones tan serias de un día para el otro".

"Paciencia que todo se va aclarar. El programa es muy bueno. Es lo mas importante y esta bien que lo siga viendo tanta gente", declaró.

De esta manera, el jurado de " Bake Off" no descartó la posibilidad de que la producción del certamen evalúe volver a grabar nuevamente la final ya que, según trascendió tras un error de publicación de la propia participante, Samanta podría ser una de las ganadoras.