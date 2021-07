"Quiero recuperar mi vida", dijo Britney Spears hace dos semanas en contra de su papá Jamie Spears, quien controla sus aspectos personales y financieros desde hace 13 años. La artista padece de la tutela del hombre y declaró frente a un tribunal para volver a tener el control.

La dramática situación que reflejaron sus palabras frente a la audiencia generaron gran repercusión y preocupación por su estado anímico luego de vivir bajo la supervisión de su padre por más de una década. El movimiento "Free Britney" se potenció más que nunca en el último tiempo para bancar a la Princesa del Pop.

"No estoy aquí para ser la esclava de nadie. Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta. La custodia no tuvo ningún sentido desde su inicio. Le pago a gente para que me controle. He trabajado desde los 17 años y esta custodia es un abuso", aseguró durante los 20 minutos que duró su intervención por Zoom frente a la jueza Brenda Penny.

Luego del estallido de sus declaraciones, Britney se destapó también en sus cuentas digitales donde compartió una osada foto. Fiel a su original estilo seductor, la intérprete posó con la espalda al descubierto y en pocos minutos revolucionó las redes sociales.

Su más reciente publicación en Instagram superó los 800 mil "me gusta" de parte de sus más de 30 millones de seguidores y recibió un sin fin de comentarios. En la imagen se la puede ver de espaldas a punto de tomar un baño y las curvas de su cuerpo despertaron varios suspiros.

Muchos replicaron la consigna "Free Britney" en los comentarios, otros dudaron que la persona de la fotografía fuera realmente la intérprete y varios más le dejaron mensajes de apoyo por su difícil situación personal como "Britney ha vuelto", "No te preocupes, vamos a sacarte de ahí" y "¿Qué está pasando, señorita?".