Santi Maratea se convirtió en el influencer más importante de los últimos tiempos debido a sus campañas solidarias por las que reunió muchos millones. El primer gran caso fue el de la ambulancia para una comunidad originaria, luego tuvo mucha repercusión su proyecto para reunir 2 millones de dólares para Emmita, la beba con atrofia muscular espinal cuya historia conmovió al país.

En las últimas horas se puso manos a la obra para conseguir 160 mil dólares para un grupo de atletas argentinos que necesitan el dinero para ir a una competencia en Ecuador.

En sus historias comentó que va a ayudar a 62 atletas argentinos a viajar para participar del Campeonato Sudamericano de Atletismo de Guayaquil. Todo comenzó cuando el grupo comentó en sus redes sociales que les redujeron el presupuesto de viaje y solo podrían viajar la mitad.

Santi comenzó una nueva movida solidaria: "Si el viaje de los 35 atletas depende de nosotros, entonces van a viajar como sea". De esta manera, el influencer se cargó al hombro la colecta para conseguir el dinero.

“La semana que viene es el Sudamericano, donde muchos podrían conseguir el pase a los JJ.OO. Pero el ENARD bajó a un montón de chicos por falta de plata. Tenían un vuelo charter, pero no lo pueden pagar. Voy a ver si la gente del ENARD me contestan, a ver si me responden”, expresó a su público.

.

También reveló que ofreció 30 mil dólares para al menos empezar con la reserva y que no e cancele el vuelo que tenían programado. “¿Cuánta guita es? Me dijeron 160 mil dólares. Les dije que tenía 30 mil dólares para reservar el vuelo. Tengo mucha información, estoy hablando con los atletas y con la empresa".

Y tuvo la primera gran noticia de todo este camino: "Conseguí que no cancelen el vuelo. Y además conseguí que sea 60 mil dólares más barato”.

“Me preguntaron si lo ponían a mi nombre, si lo facturaba yo... ¿pero cómo facturo 100 mil dólares? Estoy al día con la AFIP, pero no puedo facturar esa cantidad de plata”, contó, indignado porque a pesar de su gran gesto, él tendría problemas con los impuestos si debía facturar.

Haciendo un cálculo basado en la cantidad de seguidores que tiene, Maratea hizo el cálculo de cuánta plata necesita de cada uno para llegar al objetivo de 100 mil dólares, que pasado a pesos serían 16 millones. "Necesito 22 pesos de cada uno de ustedes", expresó el influencer y mostró los datos de la cuenta para donar.

En apenas diez segundos, tras la primera actualización al publicar los datos para las donaciones, ya había 28 mil pesos en la cuenta. Y en la última hasta el momento de la publicación de esta nota, Santi había publicado en la madrugada que se habían reunido 4 millones.

"Mañana va a ser un día largo", cerró en sus historias, cansado pero feliz porque puso de nuevo en marcha su ejército de donación.

¡Mirá el video!