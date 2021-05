Alberto Cormillot está esperando un hijo con su pareja Estefanía Pasquini, y aunque tras dar la noticia se armó una polémica por la edad del médico, de 82 años, ahora disfrutan de la espera para agrandar la familia.

La nutricionista de 35 años compartió recientemente una serie de fotos que muestran el crecimiento de su pancita y su felicidad porque aún puede lucir sus calzas en el quinto mes de su embarazo.

"A los dos meses de embarazo decía 'ya estoy medio hinchadita' (no entendía nada)", comenzó diciendo como descripción de las tres imágenes del antes y después.

"A los cuatro meses decía 'ahora sí es panza'... A los cinco meses pienso 'qué suerte que las calzas me entren'. Y así seguirá creciendo y espero cada eco para verlo... Y seguirme preguntando, '¿posta está adentro mío?'", explicó.

Y cerró resaltando su ilusión por el nacimiento de su bebé: "Ahora que lo siento, no veo la hora de tenerlo conmigo y morfarle los pies, las manos, llenarlo de besos, verlo crecer, amarlo y mimarlo eternamente... Les juro que hasta no vivirlo... No se puede sentir así".