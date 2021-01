Yanina Latorre viajó con su familia a Miami y una vez en la ciudad confesó que el viaje era sanitario, ya que tenía como fin vacunar a su madre, Dora Caamaño. El hecho generó todo tipo de críticas, desde Estados Unidos y desde Buenos Aires, donde lo consideraron "poco ético". Tras varios días en los que la panelista habló furiosamente, ahora fue Dora la que respondió a sus detractores.

La señora, que es población de riesgo debido a su edad pero igual viajó a otro país, hizo un video junto a su nieta y se refirió a su vacunación de una forma muy polémica.

“Me vacuné pese a quien le pese", comenzó diciendo. "¡Y no es truchado, nada! Todo ciudadano que pase por la Florida y tenga 21 días de tiempo y pueda entrar al sistema, entra al sistema, te dan un turno, te dan la vacuna, pasan 21 días y te dan la segunda".

"¿Me explican, chicas, si hay alguna veterana como yo, o alguno que tiene mamá, papá, abuelo, tío abuelo, bisabuelo, si alguno se pudo vacunar? Porque yo de la gente que conozco nadie se vacunó”, cuestionó la mujer.

Y finalmente arremetió contra el gobierno para defenderse. “Estoy segura que el Presidente, la vicepresidenta y toda la manga de kirchneristas están todos vacunados con la Pfizer como yo. Ninguna se puso la rusa", opinó sin ningún tipo de evidencia.

"El Papa se puso la Pfizer y Putín no se puso la rusa. ¿Así que me explican chicos? Déjense de joder, hay que vacunarse. Díganle a Fernández que por favor nos de la vacuna”, cerró.

Vale recordar que hace varios meses, cuando todavía existía una rigurosa cuarentena, había dicho en "Los ángeles de la mañana" que no iba a respetarla pesar del peligro. "Hago lo que quiero. ¿Qué me importa? No me voy a quedar encerrada, chicos, ¡déjense de joder! ¿Quién se puede quedar encerrada?”, sostuvo en ese entonces.

