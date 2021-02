More Rial quedó en el ojo del huracán esta semana luego de haber encendido las alarmas por posibles contagios de coronavirus tras haber celebrado su cumpleaños en una reunión donde concurrieron familiares, amigos y sus compañeros de elenco en "La Mentirita", la obra de teatro donde debutó como actriz en Villa Carlos Paz.

Luego de recibir una catarata de críticas por la supuesta falta de medidas y protocolos para resguardar la salud de los presentes, Jackie Patoka, la "mamá" de la mediática, salió al cruce de quienes apuntaron contra su hija. "Estuve leyendo cosas que dicen de Morena y de la fiesta clandestina. Hay que dejar de ser un poco hipócritas. Cuando falleció Diego Maradona nos tuvieron encerrados casi un año a todo el mundo y eso fue un desmadre de gente. No sean hipócritas, no juzguen tanto con el dedo", comenzó a decir en su descargo.

"Todo lo que hace Morena es lo que está mal, dejen de juzgar con el dedito a las personas porque hay gente que hace cosas peores y todo el mundo calladito", apuntó aparentemente hacia Jorge Rial, quien pidió disculpas en Twitter por el accionar de su hija ya que consideró que no estuvo bien.

Y agregó: "Perdonen, pero mi indigna que siempre estén atacando a una chica que está tratando de salir adelante, que fue su cumpleaños, que pasó muchos cumpleaños de mier... y que no hizo nada malo".

"Fue una fiesta para pocas personas. Peor fue cuando falleció Maradona, vuelvo a repetir, que era millones de personas en la calle después de dejar a la gente encerrada un año. Y la gente no tiene memoria. Es un mensaje que quería compartirlo porque me indigna que estén juzgando, hay miles de personas que hacen cosas peores. Así que a cerrar la boca, sobre todo los periodistas que están agrediendo en la televisión a una chica de 22 años que no le hace nada a nadie", cerró enojada haciendo hincapié en el periodismo que criticó a Morena.

Teniendo en cuenta que en "Intrusos" se vienen cubriendo las fuertes internas en la obra que se destaparon tras la fiesta, podemos pensar que la mujer dirigió sus cañones contra el ciclo de espectáculos del que se despidió Rial recientemente.