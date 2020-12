En honor a los diez años de Constantino López, Wanda Nara y Mauro Icardi festejaron en familia la especial fecha. Para eso decidieron realizarle una sorpresa que sabían que al niño le iba a gustar.

Se trata de la torta favorita de Coki que la mediática preparó con mucho amor: ¡una chocotorta! Sin embargo, lo más especial de la receta fue la decoración y para eso ¡el futbolista fue el encargado!

Icardi recolectó muchos confites de colores y, más allá de las velas junto que juntas formaban la frase "happy birthday" (feliz cumpleaños en inglés), agregó muñequitos de "Pokemon", el reconocido dibujo infantil.

"Es el cumpleaños de Coki y empecé a prepararle su torta favorita. Vamos a ver cómo me queda. No soy muy experta. Ya habrán visto que en mi cumpleaños Mauro me la accidentó en una curva", recordó simpática la empresaria.

Wanda festejó en familia los diez años de Constantino.

Llegó el momento de entregarle el regalo al pequeño y fue un éxito ya que, según declaró Wanda, se emocionó hasta las lágrimas.

¡El encargado de decorar la torta fue Mauro Icardi!

¡El especial posteo que hizo Maxi López por el cumpleaños de su hijo Constantino!

El que también hizo mención al cumpleaños de Constantino fue su padre, Maxi López. El futbolista expresó unas dulces palabras al compartir tiernas fotos con el pequeño en sus redes sociales. Al respecto advirtió: "Cokito mío, estoy feliz de poder compartir con vos otro año más de vida. Desde el día en que naciste, no dejaste nunca de sorprenderme. Eres una parte de mí y estoy muy orgulloso de la persona en la que te convertiste".

"En un día tan especial como este, es muy fácil que me invadan un millón de recuerdos tuyos. Desde tu infancia, cuando jugabas tan feliz sin preocupaciones y con una sonrisa de oreja a oreja, hasta tu primer día de escuela que me costó más a mí que a vos. Afortunadamente, no saliste nada tímido", agregó sincero.

.

"Es una alegría constante ser tu papá y espero que pasemos muchos cumpleaños más felices juntos en el futuro. Que en todas esas ocasiones estemos rodeados de nuestra familia y amigos, que tanto te quieren y que están tan contentos como yo, de celebrarte. Feliz cumpleaños Cokito de mi vida", concluyó.