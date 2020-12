Jimena Barón y el Tucu López mantenían su romance en la privacidad, sin embargo los fans de la cantante la fotografiaron en la calle junto a él y su noviazgo salió a la luz. Y si bien prefiere seguir con bajo perfil y alejada de sus redes, la actriz vuelve a estar en el centro de atención porque estaría embarazada del actor.

Días atrás, la ex de Daniel Osvaldo viajó a Tucumán junto a su hijo Morrison para conocer a la familia de su pareja y alejarse de la Ciudad de Buenos Aires. Sus seguidores se tomaron fotos con ella en una verdulería, donde lucía un look casual y tapabocas, pero la noticia bomba llegó después. “¡¡La cobra está embarazada!! Me lo cuenta una amiga de Tucumán, muy allegada a la familia López”, decía el mensaje que le llegó a la periodista Vicky Braier, más conocida como "Juariu".

.

La panelista lo compartió en sus redes y las versiones que aseguran que Jimena está en la dulce espera crecieron aún más. Los tortolitos ya se encuentran en Buenos Aires y en las últimas horas el locutor levantó más sospechas al compartir una llamativa imagen en su cuenta de Instagram. Allí se lo veía con una cofia y un camisolín que se suele usar en clínicas y consultorios. “Apenas unos retoques imperceptibles”, escribió él con humor por los filtros que le había puesto a la foto.

Rápidamente, los seguidores de la pareja se alarmaron y Juariu compartió el posteo en su red social y se preguntó: “¿Vestido así para una ecografía tal vez?”.