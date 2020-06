El Polaco y Barby Silenzi fueron papás de Abril. El nacimiento de su primera hija trajo alegría y emoción a la pareja como también a sus miles de fanáticos que desde hace rato esperaban la llegada de la beba.

"Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás. En un momento en el que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas. Hoy 1° de junio de 2020 nace mi tercera princesa y mi corazón explota de alegría. Compañera, amiga, novia, mi amor, @barby_silenzi te amo me haces muy feliz. Se las presentamos, ella es #ABRIL", expresó el cantante en cuenta de Instagram.

Las redes sociales de la pareja se llenaron de tiernos posteos del momento del parto y de la beba. Pero el intérprete de "Deja de Llorar" y la mediática tomaron una inesperada decisión con el nacimiento de su hija que sorprendió a todos sus admiradores.

La pareja se mostró muy emocionada en sus redes sociales.

El Polaco y Barby le crearon una cuenta de Instagram a Abril para compartir fotos de la pequeña y mostrar con el transcurso del tiempo su crecimiento. Hasta el momento el reciente usuario de "Abril Cwirkaluk Silenzi" superó los tres mil seguidores y ya tiene compartidas algunas publicaciones.

¡Mirá!