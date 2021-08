La China Suárez está viviendo sus primeros días como soltera luego de que Benjamín Vicuña anuncie a través de un comunicado el final de su relación. Los actores pasaron juntos cinco años y tuvieron dos hijos: Magnolia y Amancio.

La modelo todavía no se pronunció de manera pública sobre el final de su pareja con el ex marido de Pampita. La única declaración que salió a la luz fue una frase que le dijo a Marcelo Polino. “Estamos en paz. No hay terceros en discordia”, había mencionado en un charla privada con el periodista.

La actividad en sus redes sociales no se detuvo y se mostró muy activa en los últimos días. Esta vez sorprendió a sus seguidores de Instagram con una jugada foto que generó muchos elogios.

A través de una publicación, compartió una imagen en blanco y negro en la que se la observa con su torso desnudo pero que lo tapa con sus piernas. La China ya había subido una foto de esa misma producción pero todavía era pareja de Vicuña, al menos públicamente.

Esta vez no dejó lugar a indirectas ya que solo escribió dos emojis como pie de foto. Los elegidos fueron un corazón y una llama de fuego, lo suficiente para tener casi 200 mil me gusta en pocas horas.

Además de la publicación mencionada, compartió una serie de historias junto a sus hijos en una tarde de juegos al sol. Desde que anunció la separación, el actor no fue visto con Magnolia y Amancio aunque se desconoce si los vio.