Este jueves por la noche, Viviana Canosa recibió a Aníbal Fernández en "Nada Personal", el ciclo que conduce en la pantalla de El Nueve. No obstante, lo que parecía una entrevista amena sobre la actualidad política terminó revolucionando las redes sociales este viernes.

Todo comenzó cuando la periodista lo describió como "un peronista muy intenso" y desde ese momento se generó una fuerte tensión al aire. “Yo no necesito que ninguna feminista me defienda, yo me defiendo sola. Gracias. ¿Con los Redonditos nos podemos ir?”, lanzó entre risas mientras despedía al invitado.

.

Sin embargo, no terminó ahí porque luego Viviana le preguntó al político si quería alcohol en gel para higienizarse las manos, a lo que él respondió repetidas veces con un tajante "no". Lejos de escuchar a su invitado, Canosa le tiró un chorro del producto desinfectante sobre la ropa. Su desafortunado gesto recibió una catarata de críticas en Twitter.

"Canosa no entendió que no es no", "Desagradable la actitud de Viviana con Aníbal Fernández", "Muy maleducada", fueron algunos de los tantos comentarios que le dedicaron a la conductora.

Ante la gran polémica que despertó el accionar de la presentadora, ella se manifestó también en las redes sociales de forma irónica. Un usuario la arrobó en un tuit donde mencionaba que logró ser Trending Topic por su gesto y le respondió: "¡¡¡Hermosa semana!!! ¡¡Gracias a ustedes que nos acompañan cada noche!!".