Natalie Weber hizo una sorpresiva revelación sexual sobre su pareja, Mauro Zárate, el ex jugador de Boca que rescindió su contrato con el club y firmó con el América Mineiro de Brasil hasta diciembre.

En las últimas horas, la modelo viajó con sus hijos al país vecino para estar con el deportista, quien debutó el sábado pasado en su nuevo equipo. Pero antes de eso, mientras armaba las valijas, se animó a contestar las preguntas de sus seguidores y una respuesta suya se hizo viral.

Un usuario le preguntó si a Mauro le tocaba que le hicieran sexo oral. Sin filtro, expresó: "Espero que no porque sigo en Argentina todavía".

.

Sus palabras vinieron en conjunto con un divertido efecto virtual en el que expresaba su ironía ante la pregunta que consultaba sobre una supuesta infidelidad.

Por su parte, el ex hombre xeneize compartió una reflexiva historia de Instagram donde hace alusión a los romances: "No dejes que tu pareja ocupe todo tu ser y tu mente, de tal manera que no haya lugar para ti. Amar no es desaparecer".

¿Palito para Natalie?