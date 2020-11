El país quedó revolucionado cuando el presidente, Alberto Fernández, confirmó la compra de 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que llegarán en diciembre al país. Mientras que algunos criticaron la decisión del mandatario, otros se mostraron a favor de la adquisición de la vacuna contra el coronavirus.

Una de las figuras que se opuso inmediatamente contra la inyección rusa fue Viviana Canosa, quien hizo pública su opinión a través de Twitter: "#YoNoMeVacuno ¿Y vos?".



.

Después de mostrarse en contra, la conductora compartió tuits de otros opositores: "Tolstoy, Dostoyevsky, Pushkin, Gorski, Gogol, Tsvetayeva, Kolmogorov, Brodsky, Alekseievich, para citar lo primero que se me ocurre. No se como van los test de fase III de esa vacuna, pero con estos antecedentes debe ser una gar...".

Tolstoy, Dostoyevsky, Pushkin, Gorski, Gogol, Tsvetayeva, Kolmogorov, Brodsky, Alekseievich, para citar lo primero que se me ocurre. No se como van los test de fase III de esa vacuna, pero con estos antecedentes debe ser una garcha — Marcelo Leiras (@LeirasMarce) November 3, 2020

Tras la gran polémica que se generó con los tuits de Canosa, Florencia Peña se hizo eco y le contestó indirectamente a la periodista en la misma red social: "Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable #YoMeVacuno".