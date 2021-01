El 2020 fue un año muy duro para Carmen Barbieri. A meses de la muerte de Santiago Bal, su hijo Fede fue diagnosticado con cáncer y después de un difícil tratamiento logró curarse. Como producto del estrés que vivió, la capocómica tuvo herpes zóster y la pasó muy mal.

Ahora, Carmen se encuentra internada con coronavirus luego de que el virus derivara en una neumonía. La nueva participante de "MasterChef Celebrity" se encuentra hospitalizada en la Clínica Zabala de Belgrano con fiebre y aislada.

El jueves, su hijo Fede Bal escribió un contundente descargo en Twitter luego de verse envuelto en una gran polémica por realizar fiestas durante la pandemia.

"Y ahora van a empezar a decirme 'vos, q hiciste fiestas, q no te cuidas'. Terminó contagiándose mi vieja, que no para d cuidarse, laburar, y hacer todo bien. Estoy preocupado por ella, aunque evoluciona favorablemente. Cuídense, realmente es muy triste no poder estar a su lado", disparó el mediático.

En diciembre, Fede estuvo en el ojo de la tormenta luego de invitar a El Polaco a una fiesta en su casa con "varias mujeres" en la que le prometía que iban a hacer "cositas". Además, en Mar del Plata se lo vio durante enero en una fiesta clandestina.