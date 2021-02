A través de las redes sociales Julián Serrano comenzó desde hace un tiempo a manifestar su disconformidad con el modelo político y económico de Argentina.

Tanto en Twitter como en Instagram, el youtuber manifestó sus ideas para mejorar algunos aspectos del país. No obstante, al no ser un economista titulado, sus observaciones no tomaban demasiado relevancia entre los usuarios.

Sin embargo, en las últimas horas el ex de Malena Narvay sorprendió a todos sus seguidores con una propuesta completamente radical. A lo largo de una serie de stories propuso que las provincias de Mendoza y Córdoba se independicen del país.

Incluso habilitó una encuesta para conocer la opinión de sus seguidores. "¿Te gustaría que Mendoza y Córdoba se independicen de Argentina?", consultó. Luego desarrolló un poco más su idea: "¿Te imaginás? La República de Mendoza; 10 por ciento de impuestos, la nueva Andorra sudamericana, potencia en 5 años. Déjenme soñar".

La insólita propuesta de Julián Serrano.

"Lo que deberían hacer en Argentina, si tuviesen dos dedos de frente, es bajar impuestos y crear una cripto moneda propia, blockchain, anti-inflación. Pero es mejor seguir haciendo lo mismo que hace 40 años y aumentar más la línea de pobreza. Dios, pleno 2021, pero esta gente vive como en la Guerra Fría. Me levanté enculado", cuestionó.

Y analizó: "En el contexto mundial en el que se está, es claro que las riquezas se van a donde haya más libertad financiera. Si Brasil cobra 35 por ciento y Chile 30 por ciento (ponele, no son los números reales), en Argentina cobras 10 por ciento o 15. Resultado: RECAUDÁS MÁS Y HACÉS MÁS PLATA. 2+2=4. Dale que se puede".

El análisis económica de Julián Serrano sobre la Argentina.

Mientras que desde su cuenta de Twitter profundizó el tema: "No es ser 'economista', es tener dos dedos de frente". "Mendoza necesita independizarse de Argentina", concluyó polémico el ex participante del "Bailando".

No es ser “economista” es tener dos dedos de frente — Julián Serrano (@JulianSerrano01) February 9, 2021