De vuelta de su viaje a Miami para festejar el fin de año, Nicole Neumann regresó a la Argentina y no pudo evitar los escándalos. Pese a manifestarse como una fiel proteccionista de la vida animal, la modelo posó en medio de una fiesta con fuegos artificiales y lució unas lujosas botas de cuero vacuno.

La actitud de la ex de Fabián Cubero en el exterior provocó duras críticas, ya que en reiteradas ocasiones se había manifestado tanto en contra de la pirotecnia, como del uso animal. Por eso, a través de un largo descargo desde historias de Instagram, decidió explicar el motivo de su peculiar posición.

.

"Si estoy en el medio del mar, pasando Año Nuevo con cuatro amigos locos para no estar en lugares cerrados con mucha gente que no conozco y que es peligroso, y al alcalde de La Florida se le ocurrió hacer un show con fuegos artificiales, y la verdad que está bastante fuera de mis manos", advirtió furiosa.

Además sentenció: "Si fuera Dios, prohibiría la pirotecnia en el mundo entero". Y con ironía completo: "Pero... malas noticias, no soy Dios. No lo puedo manejar, no lo puedo frenar. No puedo más que aportar mi granito de arena".

Fue cuando se refirió a la polémica por usar zapatos y prendas de cuero: "Chicos, a ver... Mientras ustedes, los que comen carne sigan comiendo carne, eso va a generar que haya un descarte de cuero que va a la curtiembre que es donde se hacen los productos de cuero".

"Obviamente, trato de no usar, de hecho viajo y me compro zapatos y carteras de materiales que no son cuero, pero siguen existiendo y a veces es inevitable. Pero no porque yo me los ponga sino por ustedes comen carne", disparó.

Además agregó que "hasta que no se deje de comer carne va a seguir habiendo cuero, pero ¿por qué se mata a ese animal? Para el que come carne".

El festejo de Año Nuevo de Nicole Neumann con pirotecnia.

"Me encantaría poder acaparar todo, frenar todo el mal del planeta, pero claramente no soy Dios, no puedo hacerlo y me parece que lo importante es que cada uno aporte su granito de arena para cuidar al otro, al medio ambiente y los otros seres vivos", cerró reflexiva.

Nicole Neumann disparó contra sus seguidores

Luego de su fuerte descargo por las críticas a vestir de cuero, la panelista también disparó duro contra los usuarios y expresó: "Me gustaría saber, toda esa gente que señala y que está ahí stalkeando qué hace el otro, qué se pone, dónde se equivocó... qué aporte hace a la sociedad, al medio ambiente. Me encantaría saber".

Y soltó polémica: "Los escucho, si tienen algo de eso para contarme que me haría muy feliz". "Les mando mucho amor, mucha luz, para que tengan una linda vida, más llena y menos prejuiciosa y si no están haciendo nada por nadie que encuentren la forma de hacerlo y sumen un poquito a lo que es nuestra casa ¿dale?".