Después de regresar a la Argentina tras recuperarse del coronavirus en Uruguay, Susana Giménez decidió volver a su chacra "La Mary" de Punta del Este y en el vuelo protagonizó un divertido momento al encontrarse con el piloto más inesperado.

La histórica conductora hizo reír a sus más de 2,6 millones de seguidores al revelar el gracioso episodio que vivió en su vuelo privado al país vecino: “¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿saben quién era el piloto? Antonio Laje, un genio”.

Por su parte, el conductor de América TV le dedicó un emocionante mensaje a la diva en redes en el que le agradeció por su calidez: “Uno de los vuelos más lindos que me tocó realizar lo hice esta tarde. Enorme placer haberte llevado hoy. Gracias por tu sencillez… y por este video genial”.

Susana Giménez viajó a Punta del Este con Antonio Laje como piloto.

En las imágenes difundidas por Susana, la diva enfoca la cámara en el reconocido piloto-conductor, quien se saca el barbijo para hablar un momento, y la recibe con una tierna sonrisa en el rostro.

.

“Yo llegué y no te reconocí. Vestido de piloto, precioso. Saludé a todos, e Inés Hernández me dijo: ’¿Sabés quién es? Laje’. Y yo grité: ‘¡Laje! ¡Qué flaquísimo!’. Yo había escuchado una vez que eras piloto, pero me había olvidado!”, expresó la figura con sorpresa. Por su parte, Laje se mostró muy contento por el cruce: “Vine a llevarte. Un placer para mí”. Luego, ella remató: “Para mí también, Lajito amoroso”. Finalmente, el conductor propuso: “Bueno, empezamos”. Susana lo despidó amablemente: “Bon voyage. Empecemos”.

¡Mirá el gracioso encuentro entre Susana Giménez y Antonio Laje rumbo a Punta del Este!