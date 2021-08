Esta semana More Rial asombró a todos al revelar sus intenciones de lanzarse a la política. En medio del año electoral, la hija de Jorge Rial comenzó a delinear sus ideas para ser parte de un partido.

Si bien para estas elecciones las alianzas ya están cerradas y confirmadas, la joven empezará a estudiar ciencias políticas para así estar más preparada en el futuro. Además, su abogado Alejandro Cipolla detalló que se sumaría al Partido Renovador Federal.

"Se viene un proyecto político con Alejandro Cipolla. ¡Próximamente van a haber novedades!", confesó la influencer hace tan solo unos días. Pero ahora More apostó por más y no esquiva las nuevas propuestas que le llegan de parte de sus seguidores.

Con ganas de ampliar sus horizontes también en el mundo del espectáculo, la actriz fue sorprendida con una inesperada oferta que lejos de descartarla, quiso saber más. Desde su cuenta de Instagram, donde reúne a 1.2 millones de fanáticos, habilitó la opción para que los usuarios le hagan preguntas.

More Rial se lanzó en la política

Una de ellas decía: "¿Te gustaría dirigir una película conmigo? Me encanta escribir historias y tengo una super idea". Ante la particular consulta, More respondió con interés: "Se puede hablar por privado".

También se expresó sobre sus planes en la política: "Hay muchas cosas que una ve que son necesarias cambiar, y para poder lograr ese cambio me voy a sumar".

La propuesta que recibió More Rial y su reflexión sobre la política

La denuncia de More Rial contra Silvia D'Auro, su mamá adoptiva

Si bien no es común que la joven hable en forma pública acerca de Silvia D'Auro, su mamá adoptiva, semanas atrás utilizó sus redes sociales para manifestar un duro descargo.

"Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, no tengo contacto ni nada. Pero la Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años", disparó la mediática y reveló la denuncia que pesa sobre la mujer.

Jorge y Silvia se separaron en 2011 después de más de 20 años de casados y de adoptar juntos a More y su hermana Rocío. Según reveló la joven, su mamá las abandonó.

"Desapareció, dejó a dos menores con su papá que gracias a dios nos supo criar muy bien. Pero la verdad que terrible hija de put... y yo hoy teniendo un hijo entiendo muchas cosas y comprendo que lo que ella hizo de abandonar, porque lo que hizo fue abandono. Yo no entiendo para qué mier... nos adoptó si nos iba a terminar abandonando", soltó.