Luego de la escandalosa separación que tuvieron la China Suárez y Benjamín Vicuña, la modelo se refugia en sus hijos y en su nuevo hogar al que se está mudando. La actriz mostró dos particulares situaciones con sus hijos que despertaron la atención de sus seguidores.

Mientras acomoda su ropa en el nuevo vestidor, Magnolia, la hija que tiene con el actor chileno le suele robar la ropa. Mediante sus redes sociales, compartió un video en el que se ve a la nena usando una remera de su mamá.

A través de las imágenes, se ve a la menor con una remera grande para su tamaño, pero contenta. “Ya me usan la ropa mis hijas”, escribió sorprendida por el crecimiento de sus hijas.

Magnolia está usando una remera de “Lilo y Stitch” y se la trata de acomodar para que no le quede tan larga, pero no lo logra ya que la remera no es de su talle. Mientras, la China le advierte que “esa remera es de nena grande”.

Una de las dificultades que está afrontando la madre de Rufina, Magnolia y Amancio, es el cansancio, tanto por parte de ella como el de los menores. Luego de unos compromisos laborales, paró a dormir la siesta en el auto junto a sus 3 hijos.

La modelo adaptó el auto lo mejor que pudo, con almohadas en los apoya brazos, y se recostó a dormir un rato para poder recuperar energías y seguir con su día como madre y como trabajadora.

El gran presente laboral le da poco espacio para disfrutar de su familia pero ella busca la manera de hacerlo. Sus seguidores se sorprendieron ante la decisión que tomó en su propio auto, aunque salieron en su respaldo.