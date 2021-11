Si bien " Bake Off 2021" ya está llegando a su fin ante el inminente regreso de "MasterChef Celebrity 3" a la pantalla de Telefe, recién ahora comenzaron a invitar algunos famosos para que ayuden a los participantes restantes en la competencia de pastelería.

Durante una de las últimas pruebas del reality, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau fueron invitados al certamen para que guiaran a los pasteleros amateur ante la ausencia del jurado integrado por Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar.

A pesar que fue bien recibido tanto por los concursantes como por el público, el campeón de "Bake Off 2020", Damián Pier Basile expresó su furia en las redes al no ser ni considerado por la producción para ser invitado de regreso a la competencia dulce.

“Todo bien con Georgina, pero mi hijo esta indignado porque no te invitaron: ‘Mamá, ¿por qué no invitaron a Dami que sabe de pastelería y podía ayudarlos de verdad?’”, escribió una fanática a lo que Basile respondió contundentemente: "Porque me odian".

Porque me odian ���� https://t.co/gIQspA0kdw — Damián Bake Off (@DamianPier) November 3, 2021

En otro mensaje similar, un seguidor cuestionó la ausencia de Damián: “ ¿Cómo que no invitaron a Damián? Literal es el último ganador de Bake Off, no sé qué tiene que ver Gastón con todo esto”. Al igual que antes, Basile criticó la decisión de producción y arremetió: " Literalmente les chupa un huevo y no les suma nada mi presencia se ve".

