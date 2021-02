Tras la renuncia de Ginés González García del Ministerio de Salud por el escándalo de las “vacunaciones VIP”, en las redes comenzó a circular una lista de las figuras del espectáculo que se habrían vacunado contra el coronavirus.

Marcelo Tinelli, Diego Latorre, Ángel de Brito, Diego Brancatelli, Pablo Echarri, Verónica Lozano, Mariano Iúdica, y Alejandro Fantino, desmintieron la información y se mostraron indignados.

Fue Latorre el primero en salir a negar que se había vacunado, refutando la lista que comenzó a circular.

Sin embargo, su aclaración comenzó a darle más entidad a la noticia falsa, y varios famosos se sumaron a la desmentida. "Linda opereta. No me vacuné. Mientan mejor", escribió en sus historias.

Tinelli mostró su enojo a través de las redes sociales contestando la publicación de Diego en Twitter: "Obvio Diego Latorre, que es falsa esa lista. Es una fake news que anda dando vuelta desde ayer. Yo jamás me vacuné, ni nadie de mi familia, y aparezco también. No le des bola y disfrutá la vida. Besos Dieguito".

En una story de Instagram, volvió a reiterar la aclaración y su hija Micaela compartió el mismo posteo.

En tanto, Pablo Echarri también twitteó: “Desde ayer a la noche vengo recibiendo mensajes sobre mi incorporación a alguna lista de vacunación preferencial. Jamás solicite una vacuna, ni para mi ni para ningún integrante de mi familia. Jamás recibí ninguna invitación para aplicarla”.

Ángel de Brito escribió: “Por supuesto que no me vacuné en el vacunatorio VIP de Ginés González García y Alberto Fernández. No crean cualquier estupidez que publican en redes”.

Al mismo tiempo, fue Mariano Iúdica hizo su descargo: “¿Así que me vacuné? Mira vos, ¿cuándo habrá sido? Ultra mega fake. Falso. Absolutamente falso”.

Y citando su tweet, el periodista Diego Brancatelli también desmintió los dichos. “Yo tampoco me vacuné, Mariano. Y aparezco en la lista. Ni siquiera pusieron bien mi fecha de nacimiento. Lo peor es que hay gente que les cree. Qué gente de mierda”, lanzó.

Fantino escribió en sus historias de Instagram: “No me vacuné. No pienso vacunarme hasta que me toque como a cualquier compatriota de mi edad y grupo. Sáquenme de las cloacas de listas en las que antes de pedir estar anotado para vacunarme por izquierda prefiero contagiarme 133 veces de nuevo y pelearla con mis anticuerpos!".

Salió a desmentir también Vero Lozano: "Hay una lista verga donde figuró como vacunada. Esto es absolutamente falso. No me vacuné".