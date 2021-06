El jueves se conoció el resultado de una pericia psicológica que se realizó Juan Darthés. El acusado de violación de menores por Thelma Fardín se sometió al estudio por sus propios medios y no fue un pedido de la Justicia.

Según el informe médico: "Está lucido y orientado. Demacrado, ansioso y con palpitaciones. Presenta miedo hacia el exterior. Pide ayuda terapéutica para él y para su familia. No hay manifestaciones de odio o de agresividad, sí de decepción y nostalgia por su trabajo y por el desengaño con las personas".

"Cuando narra lo acontecido públicamente, sobre las conductas de órdenes sexual, lo hace con voz entrecortada y, por momentos, con manifiesto dolor psíquico. Refiere desesperanza y su gestualidad expresa tristeza. Presenta llanto en dos oportunidades al narrar pensamientos con contenidos trágicos sobre su familia", detalla.

La difusión del informe indignó a su víctima, la actriz Thelma Fardín, quien realizó un contundente descargo en sus redes sociales. "Hasta acá a mi victimario no le hicieron ni una pericia oficial, por parte de la justicia, la pericia que hicieron pública y que los medios, sin perspectiva de género reproducen, es una pericia de parte (dígase paga, por él y/o su defensa)", escribió.

"A mí, como a todas la víctimas de abuso, ya me sometieron a tres pericias y todas desde los organismo oficiales (me hicieron incluso una pericia física, sí, así de revictimizante es el sistema y los medios contribuyen a que la tortura siga). Esas pericias determinaron que hay pruebas suficientes para acusarlo, con colaboración de tres Ministerios Publicos, de tres países diferentes", siguió.

Por último, volvió a culpar a los medios de comunicación y aseguró: "Pero lxs periodistas no tienen vergüenza a la hora de revictimizarnos y poner a nuestros abusadores en el papel de pobres hombres. El patriarcado no se va a caer solo, por eso seguimos resistiendo. Estoy cansada? Si. Pero no estoy sola".