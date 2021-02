En las últimas horas se viralizó una serie de tuits que escribió una joven sobre Diego Maradona. La publicación fue realizada antes de la muerte del ex futbolista pero se hizo viral luego de que Dalma la compartiera.

La usuaria de Twitter Mariana Copland había escrito el 4 de noviembre, cuando Diego había sido dado de alta tras su última operación y su salud preocupaba a todos. La joven comentó cuánto significaba el "Diez", para ella, tras conocerlo en 2007, cuando coincidieron en la clínica de rehabilitación Avril.

"Nada de lo que pueda escribir define quien soy. Mi locura por Messi no se compara con mi fanatismo por Maradona. Pero a mi, Maradona, me salvó la vida", comenzó diciendo.

"En algún momento del 2007 (algún momento es marzo, esas fecha no se olvidan), coincidimos en una clínica de rehabilitación. Él por sus problemas de alcoholismo, yo por una depresión espantosa", continuó.

"Pensé, en ese momento que era el peor momento de mi vida (...) Yo fui internada antes que él. Un mes y medio antes. Cuando él llegó, yo empezaba a ver que había algo más. Me ayudó a querer levantarme, jugamos al voley, me apodó “lapicera veloz” porque me la pasaba escribiendo", contó, legitimando la veracidad de la historia ya que apodar a las personas era una característica clásica y divertida del futbolista.

Tras la anécdota, comenzó a describir un duro episodio en el que solo Maradona la ayudó: "Un día desaté una crisis horrible. Entre tres enfermeros para calmar la angustia, me ataron a la cama y me dieron una sobredosis de midax. Al otro día me levante con la mitad de cuerpo paralizada. Era un ente. Babeaba. No podía caminar".

"Tenía dormida la mitad de mi cuerpo. Después de que mi médico firmara que no podían drogarme sin su consentimiento, los mismos tres enfermeros vinieron a por mi nueva crisis. Pero Diego se paró adelante, abrió los dos brazos, me hizo casita y dijo: 'con la nena no'", prosiguió.

Y sumó el detalle más conmovedor del relato. "Discutieron varios minutos hasta que pidió que le trajeran el teléfono para conectar a la ficha del sum donde todos compartíamos los días, me pidió el número de mi mamá y la llamó", exclamó, demostrando el gran compromiso del campeón del mundo.

"Le dijo: Señora, soy Diego, la nena está bien. Tranquila pero mejor que no pase la noche acá. Y no se despegó de mí un minuto. Recuerdo que antes de cortar le dijo 'vos tranquila, podría ser mi hija. Te esperamos acá'. Nunca más dormí en Avril", prosiguió.

Y luego reflexionó: "Son muchas las cosas, las ideas que me separan de él. Pero la ps de esto es que un día, me dijo 'vos, lapicera veloz ( porque me pasaba el día escribiendo ) dame una hoja'. Y le regale una hija A5".

Y finalizó la anécdota: "Como sabía que mi crisis había sido desatada por un novio que me dejó, escribió: 'Nicolás, sos un pelele'. Y me miro después de firmar y me dijo no seas cag..., dáselo. Nicolás, si leés esto, siempre fuiste un pelotudo, pero hasta que Maradona no me lo explicó no lo entendí".

.

Sobre el cariño que sentía por el astro, escribió parafraseando una canción dedicada al "Pelusa": "A dos personas puede separar, yo le deseo vida, amor de hijos, abrazos de nietos. Porque hoy yo puedo decir que ¿sai perche' mi batte il corazon? Ho visto Maradona!".

La historia llegó a Dalma, que, emocionada, la publicó entera en Instagram y luego remató: "En los últimos 6 años vi cómo te fuiste apagando de a poco y a todos los que ayudaran para que eso sucediera... no voy a parar hasta hacer justicia".