Este domingo, Sergio Lapegüe debió ser internado tras dar positivo de coronavirus. El periodista es paciente de riesgo ya que tiene asma y el virus le comprometió uno de sus pulmones. Rápidamente, compartió un posteo para llevar tranquilidad a sus seguidores. "Y un día me tocó a mi... Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagie de COVID. Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas. Llamé al otro día a mi neumonólogo, y fui a el Sanatorio Juncal de Temperley", contó en su cuenta de Instagram.

Al día siguiente, el conductor de TN expresó su alegría luego de recibir plasma para combatir el Covid-19: "Recibiendo plasma de convaleciente. Recibiendo esperanza", escribió junto a postal desde su internación y además compartió un descargo para detallar cómo evoluciona su estado de salud.

Por cuestiones de protocolo, su familia se encuentra aislada en su hogar y a la espera de los hisopados correspondientes con el fin de descartar el contagio tras haber estado en contacto con el comunicador. Agradecida por el apoyo que recibió de parte de sus seguidores, Micaela Lapegüe, hija del periodista, se expresó en sus redes: "Quiero agradecer a todas las personas que nos están mandando buenas energías, a todas las personas que nos están mandando buenas vibras, a todas las personas que preguntar cómo estamos. Gracias por eso, por preocuparse".

"Mi papá está bien y nosotros estamos bien, por ahora no tenemos ningún síntoma. Obviamente estamos aislados y estamos básicamente a la espera para ver si presentamos algún síntoma. De todas maneras, el jueves nos vamos a hisopar", adelantó.

.

Sin embargo, no todo fue felicidad ya que la joven no fue ajena a los maliciosos mensajes que corrieron en las redes sociales luego de conocerse el delicado estado de salud de su padre. Al respecto, disparó sin filtro: "Y ahora esto lo voy a decir... ¿por qué me lo voy a callar? Tengo ganas de decirlo, lo digo. A las personas, que yo estuve leyendo, que son malas porque corta la bocha. Son malas personas, no quiero juzgar pero sus palabras hablan por ellos. Gente que se alegra de que una persona se agarra el virus, ¿gente que se alegra...? Les deseo desde lo más adentro de mi que se curen, no del virus, que se curen del corazón, que se curen de la cabeza. Difícil, porque lo que ya está adentro, ya está", concluyó lapidaria.