Todo el país conoce de la importancia que tuvo " Les Luthiers" para la cultura y el entretenimiento. Pero la muerte de Marcos Mundstock, parte fundamental y fundacional, para mucha gente en redes significó el fin del grupo. Sin embargo, su hija salió a contradecirlos, haciendo frente a las críticas. De esta manera, también se diferenció de uno de los creadores de la agrupación humorística, Carlos Núñez Cortés.

Por más de cinco décadas, " Les Luthiers" hizo reír no solo a los argentinos, sino también expandiendo fronteras en Latinoamérica y triunfando en España, donde son muy queridos.

Tras la muerte de Marcos, el miércoles 22 de abril, a los 77 años, en las redes se habló de que ya no podría existir el grupo, por creer que Mundstock es irremplazable. Por ello, la actriz y productora Lucía Mundstock, de 28 años, salió a defender la continuidad del grupo a pesar de que ya no contará con su padre.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, declaró: "Hablan de Les Luthiers en pasado, como si hubiera muerto con mi papá. Empapados de elogios, pero en tiempo pasado. Quizás sienten, a primera vista, que diciendo que Les Luthiers murió con papá es forma de homenajearlo pero, por favor, todo lo contrario".

Luego, recordó a Daniel Rabinovich, otro de los fundadores, que falleció en 2015: "Tanto para él como para Daniel y para todos los históricos creadores/integrantes, Les Luthiers es su proyecto, su vida. Y no hay sueño más grande que el de que eso perdure por siempre. Les Luthiers no muere con ninguno de sus integrantes. Les Luthiers es eterno. Les Luthiers es inmortal. Es tanto más grande que cualquiera de ellos. Porque es tan enorme lo que consiguieron, que sobrepasa a cualquier individualidad. Es un ingenio y una genialidad tan enorme que merece que no la dejemos morir jamás".

Para finalizar, apoyó enfáticamente la continuación del proyecto: "No debemos hablar de Les Luthiers en pasado. Siempre en presente y en futuro. Les Luthiers sigue hoy con Carlos y Jorge sobre el escenario, así como con Tato, Martín, Tomás y Roberto. Hoy esa es la formación y mañana quizás será otra y así por siempre. Papá se fue y no saben qué triste lo va a poner si Les Luthiers también”.

Un fundador en contra

Gerardo Masana fundó el grupo en 1967 junto a Jorge Maronna, Mundstock y Rabinovich. Tiempo después se unieron Nuñez Cortés, Carlos López Puccio y Ernesto Acher. No pasaron muchos años hasta las muertes de Masana y Acher . Y la formación más duradera y famosa fue como quinteto: López Puccio, Núñez Cortés, Maronna, Mundstock y Rabinovich, que continuó con un éxito cada vez más grande hasta el fallecimiento de Rabinovich en 2015.

Hace algunos años se sumaron Horacio Turano y Martín O'Connor como "suplentes" cada vez que alguno de los miembros titulares se ausentaba, y Roberto Antier entró cuando Marcos, afectado por una parálisis en una pierna, debió abandonar las actuaciones. La inclusión de los nuevos artistas fue muy criticada, porque los fans creían que los reemplazos no respetaban la historia y las ausencias de los miembros originales.

Vale decir que en 2017, Carlos Núñez Cortés decidió apartarse para descansar. "No dejé el grupo, bajé del escenario", dijo en una entrevista reciente en el podcast "Comedia", que se grabó antes de la muerte de Marcos.

"Soy una voz disidente en el grupo. Cuando murió Daniel fue un golpe muy fuerte y me planteé en ese momento que se acercaba el fin, porque nada dura para siempre. Y me planteé qué iba a pasar con el grupo. En este momento al grupo también le falta Marcos. Del grupo original, del sexteto, si contamos a Acher, quedan dos. Puccio y Maronna. Y no sé cuánto tiempo más van a actuar, porque yo he cumplido 77 años. Todo se acaba", expresó con firmeza.

Luego, se puso reflexivo pero sin abandonar su idea: "Me puse a pensar en esto de la finitud, si Les Luthiers puede seguir como un producto clásico que puede ser explotado por otra gente. Y sinceramente no me gustó el futuro que se me venía encima. Fue una decisión que me costó mucho. La conclusión a la que llegué es ¿cuánto más necesito la caricia al autoestima que es el aplauso del público? O la gente que te dice que estuviste maravilloso y que no te mueras nunca. Pero sí me voy a morir. Son 50 años de esa caricia narcisista. Ya tengo suficiente".

"A mí me gustaría que el grupo baje la cortina y quede la imagen del quinteto o sexteto original. No me gustaba lo que estaba viendo, mantener a ultranza esa llama encendida cuando el combustible que le estás poniendo no alcanza. Me enfrentaba con la resistencia de mis compañeros. Entonces di un paso al costado", confesó.

Para finalizar, indicó: "El grupo Les Luthiers casi se acabó con la muerte de Daniel y el alejamiento de Marcos. No quiero darme ínfulas de imprescindible, pero ese grupo sin estos tres Luthiers, ya no es lo que fue. Me hubiese gustado hacer una despedida como Los Chalchaleros".

Como anécdota, contó una propuesta que hizo a los demás integrantes pero reveló algo sobre Rabinovich, que nuevamente contradice el pensamiento de Lucía: "Les propuse hacer a mis compañeros un recital en la 9 de Julio, gratuito y filmarlo, para hacer un video y regalarlo, pero me miraron como a alguien que les ofrecía una copa de aceite de ricino. Daniel en una entrevista dijo clarito, que no le gustaría que continuara el grupo".