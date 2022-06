Luego de que el abogado Diego Storto le haya comunicado a Crónica HD que El Noba tenía muerte cerebral, Martina Segovia, la hermana del cantante, habló en sus redes sociales. Allí aclaró la situación en la que se encuentra el artista y se mostró muy esperanzada.

Días atrás, habían comunicado que la salud del cantante era de estado crítico y reservado. Ese era el parte médico que habían comunicado desde el hospital que se encuentra internado en Florencio Varela.

En las historias que compartió la hermana del cantante de "Tamo Chelo", escribió: "Ustedes entienden la desesperación que me agarró a mi estando en mi casa esperando que me vengan a buscar y que me empiecen a decir semejantes cosas".

Asimismo, tanto ella como amigos de El Noba aseguraron que el músico sigue luchando por su vida y "su corazoncito sigue funcionando". Por el momento, la mamá decidió no hablar y seguir firme al lado de su hijo, tal como lo hizo desde el primer día.

Además, tanto la familia de El Noba, como su hermana, Martina Segovia, se mostraron optimistas sobre la salud del cantante y aseguraron: "Mi hermano está bien y va a seguir bien".

