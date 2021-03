La actividad de los famosos en las redes sociales presta para que muchos de sus seguidores opinen de sus vidas. A veces con buena onda y otras con falta de respeto.

Uno de los temas que genera más polémica es la opinión sobre cuerpos ajenos. A pesar de que cada vez son más los que concientizan sobre la diversidad de cuerpos y hacen énfasis en que no hay que opinar sobre la imagen del otro, muchos siguen sin hacer caso y realizan comentarios dañinos.

Eso fue lo que le pasó a Sofía Pachano, quien no dudó en poner un freno cuando una seguidora le hizo un comentario desagradable en Instagram.

"¿Esa pancita es de comer o se viene un bebé?", le preguntó a la cocinera en una historia. Harta, la hija de Aníbal Pachano le dedicó un furioso mensaje.

"Harta de comentarios así. Basta de mirar el cuerpo de los demás y menos menos dar tu opinión sobre el mismo. Me saca. Me sacaaaaaaa", escribió la ex participante de "MasterChef Celebrity".