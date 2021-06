De vacaciones en Miami junto a toda su familia, Yanina Latorre estalló de furia al conocer las nuevas restricciones para regresar a la Argentina en medio de la segunda ola de coronavirus.

La panelista viajó con su esposo, Diego Latorre y sus hijos, Dieguito y Lola, a la ciudad balnearia de los Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19 y luego se quedaron para disfrutar de los atractivos de la ciudad. Si bien tiene planeado volver al país el próximo mes, se desquitó contra las medidas impuestas por el Gobierno para los llegados desde el exterior.

"¿Por qué no me chupan la que no tengo?", comenzó picante Yanina en sus historias de Instagram al saber que se fijó un cupo de 600 pasajeros diarios para el ingreso al país y que quienes vuelvan desde el exterior deberán hacer una cuarentena de diez días.

.

En ese sentido apuntó directamente contra el presidente Alberto Fernández: "¿Y ahora Alberto pretende que cuando llegue yo que la gente vaya a hoteles a hacer la cuarentena? ¿Qué se piensa? ¿Qué se cree? ¡Es anticonstitucional! ¿Cómo voy a ir a pagarme un hotel? Ni aunque me sobre, ni que tenga y ni aunque me lo regalen".

Además contó cómo se vive la pandemia en las calles estadounidenses: "Todo el mundo está mejorando, abriendo. Acá hay una vida... les juro, hay barbijos, están vacunando, hisopando... pero no es lo que vivimos en Buenos Aires. Con la psicosis de la gente, no digo de los caso. Acá hay una vida normal". Y comparó polémica: "Allá nos tienen como ganado".

Yanina Latorre en Miami con su familia.

"¿Estamos todos locos? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo y ponerse a laburar, ¿se la agarran con nosotros porque viajaste? Los que estamos acá desde hace un tiempo tenemos que volver. ¿Y si la gente acá no se puede quedar? ¿Y si no tienen plata para pagar el hotel? ¿Qué es el gobierno que tenemos y esas medidas del Covid?", aseguró indignada.

Y cuestionó el sistema de hisopados para los ingresos al país desde el exterior: "La mayoría de los que vuelven, vuelven vacunados con Pfizer como yo o con Johnson & Johnson o con Moderna, y te hacen otro hisopado de dos lucas y media que es un negocio, una matufia de alguien de ahí, porque te tratan como ganado y si no tenés Covid, te lo agarrás ahí hacinado en un cuarto en el que te llaman por altoparlante. Quisiera saber qué ocurre si a alguno le da positivo".

Finalmente explotó: "¿Cómo te van a llevar a un hotel? ¿Me van a llevar ellos en un micro obligada? ¿No saben que es anticonstitucional? ¿Ustedes se creen que la gente se va a subir e ir? ¡Yo voy a ir a mi casa a como dé lugar! ¡Me atrinchero, me desnudo y rompo todo! Y así va a hacer todo el mundo".