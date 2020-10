Días atrás, Martín Cirio protagonizó un enorme escándalo luego de que salieran a la luz viejos tuits suyos en los que hacía comentarios sexuales sobre menores de edad. Inmediatamente en las redes se viralizó el hashtag #MartínCirioPedófilo y todos sus amigos también quedaron en la mira.

Tanto Santiago Maratea como Lizardo Ponce "repudiaron" los dichos del youtuber, y los usuarios de Twitter pedían que también salga a hablar Yanina Latorre, otra de las integrantes de la obra "Influencers".

Participaron juntos de la obra "Influencers".

Hasta el momento la panelista de "Los Ángeles de la mañana" no se había referido a lo ocurrido, pero finalmente el jueves en su Instagram habló del tema y se mostró furiosa.

.

Mientras cumple con aislamiento estricto ya que su hija Lola tiene coronavirus, Latorre disparó desde su baño con una bata y un turbante en la cabeza: "No hablé de Martín Cirio y no sé si voy a hablar. Salvo que vaya a LAM, que Ángel me pregunte y yo contesto. Justo esta semana nos agarró el Covid familiar".

.

Luego, en un intento de disminuir la relación que la une con La Faraona, detalló: "¿Qué ley hay que dice que yo tengo que tuitear o nombrar a Martín Cirio? ¿Qué ley hay que dice que un amigo tuyo, compañero de laburo que conociste en la cuarentena tenés que hacerte cargo y sos cómplice de lo que hizo en el pasado?".

"¿Por qué no me chupan la concha en fila?", concluyó.

¡Mirá el furioso descargo de Yanina Latorre!