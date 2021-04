El miércoles por la noche, Sol Pérez y Dani La Chepi dejaron por sentado su mala onda en las cocinas de " MasterChef Celebrity 2". Todo comenzó cuando la ex chica del clima tuvo que decirle a la influencer el tipo de decoración que debía realizar en su preparación de cupcakes y su compañera se disgustó: "¡Me liquidó!".

"Pero éste está bueno. Mirá, no está tan mal", dijo Sol en el reality conducido por Santiago del Moro. Al respecto, la instagramer expresó: "Yo hubiese hecho lo mismo, te hubiese dado lo mismo".

"No entiendo por qué cree que se lo hice de maldad, para nada", indicó Sol. Y agregó más adelante: "Porque dice 'yo te hubiese dado el mismo'. Para nada hay algo de maldad para con nadie. Por lo menos no me sale, no soy así. No me gusta que insinúen eso para nada".

Pero el enfrentamiento continuó en las redes sociales. Indignada por su cruce con La Chepi, la conductora se descargó en Twitter. "Me banqué que me haga burla como si hablara como una tonta, me banqué que me cambiara el nombre cuando antes de entrar me llamaba por mi nombre".

Y finalizó, furiosa contra su compañera: "Lo que no me voy a bancar es que me digan falsa cuando jamás hablé mal de nadie". Rápidamente, muchos usuarios se mostraron de su lado y criticaron a la influencer por sus actitudes contra Sol.