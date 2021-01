A un día de que se conociera el resultado positivo de coronavirus tras su regreso de México con Roberto García Moritán, Pampita se mostró furiosa en sus redes sociales. Harta de las críticas y los comentarios malintencionados de algunas personas, la modelo compartió un contundente descargo en su cuenta de Instagram que dio que hablar en el mundo de la farándula argentina.

"Empatía cero, parece que si te contagiás, los medios te crucifican. Cómo pueden insultarme solo por estar enferma cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo. Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. El que se enferma no es el villano, ¡es la víctima!", escribió la modelo en su historia. Las críticas se originaron porque la modelo no cumplió con la cuarentena obligatoria de 7 a 10 días luego de viajar al exterior. En cambio, participó de un funeral y tuvo varias reuniones sociales.

"Ya les expliqué y están las pruebas de que en México nadie de los que viajamos se contagió... Pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona. Muestran su verdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión. ¿En qué momento perdieron toda la humanidad?", agregó molesta.

.

"Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad. No se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado", manifestó la conductora de "Pampita Online". Y cerró picante: "Jamás haría leña del árbol caído".