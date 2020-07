El domingo, " Bake Off" entró a la historia de la televisión por su polémica final, en la que descalificaron a la ganadora, Samanta Casais. Este episodio se suma a varios momentos televisivos que la gente recordará por siempre.

Uno de ellos fue protagonizado por Marianela Mirra en " Gran Hermano". La participante le hizo "la espontánea" a Diego Leonardi, con quien tenía una excelente relación. Desde afuera, una fanática le gritó al participante: "Marianela te hizo la espontánea".

Años después, Mirra protagonizó un nuevo escándalo con Jorge Rial cuando salieron a la luz chats subidos de tono entre ambos, mientras el periodista estaba de novio con Loly Antoniale.

Ahora, Marianela está envuelta en una nueva polémica por su fuerte descargo luego de que Rial la comparara con Samanta de " Bake Off".

"Es verdad que lo que pasa en el reality tiene que ver con la selección que se hace en los castings. Pero quiero decir algo, nadie elige a la gente sabiendo en qué se van a transformar dentro de la casa. Les puedo dar mil ejemplos. Nadie vio venir a Marianela Mirra, nadie la vio venir. Es más, no la vimos venir hasta el final. Nadie vio venir a nadie, que si hubiera estado en esta etapa de redes sociales, la tiene que ir a buscar la policía porque la matan. Quiero decir eso, se van armando dentro del reality", dijo Rial, comparando "Bake off" con " Gran Hermano".

Es por eso, que Mirra no se quedó callada y disparó en Instagram: "¡¡¡Suéltenme!!! Basta de compararme. Soy inigualable perdedores de cuarta, no saben con qué ensuciar ni cosificar. Viven aferrados al pasado. Perdónense, vivan su vida y no me nombren".

Y se distanció de Samanta: "Yo no cometí ilícitos ¡¡Fui viva y no se la bancan!! Vayan a cuidar las bendiciones. Soy libre y no le debo nada a nadie y ovarios me sobran. Eso ya lo sabe. Hipócritas, sacate la careta. ¡¡¡Tontes!!!".

"Ojalá tengan la cuarta parte de felicidad de lo que a mí me toca, manga de giles. Vende humo, chiquitaje, ¡tilingos! Olvidense, ¡para mi no existieron nunca! Nunca, pero nunca me llegó ni me llegará la mierda, soy otra clase de gente. Está comprobado, aunque quieran cambiar la historia. ¡¡¡¡Ya fueron!!! No subestimen a la gente, está claro quién es quien. No se necesita volver atrás solo para tomar impulso. ¡¡¡ Ridícules!!!", agregó.

"Todo lo que hicieron antes fue violencia de género, estafa moral, fábulas. Pero ahora se defiende al género. ¿Desde cuando? Solo un grupo de oportunistas. ¿Dónde estuvieron? Insultos, denigrar y hacer daño, abuso de poder existieron siempre! Manga de soretes corten el tema. La fama el éxito, me aburrió. Fin. ¡¡¡Y me la banqué y le banco sola!!!! No necesité de nadie para poner los límites. Vendan lo que quieran. Ya la tienen adentro", siguió.

Por último sentenció: "Habrá que ver qué cosecharon, jajaja. No me consulten más algo que siempre estuvo televisado. Absolutamente todo, nada mas para acotar hacia nadie. ¡¡¡Los chuño a todes!!!".