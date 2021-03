Durante su quinto mes de embarazo, Juana Repetto se muestra a través de las redes sociales muy entusiasmada por la llegada de su segundo hijo, Belisario. Si bien comparte con sus seguidores algunas de sus inseguridades, la actriz se muestra plena también junto a su marido, Sebastián Graviotto, y su hijo mayor, Toribio.

Meses atrás, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech compartió una profunda reflexión sobre los cambios en su cuerpo durante la dulce espera y contó: "Quedé embarazada con un peso perfecto para mi, creí que no me deformaría, pero bueno, no soy de esas pocas mujeres con una genética divinal increíble. Tampoco soy el relajo en persona, los primeros meses de embarazo con todos los cambios de hábitos que implica y demás, me genera muchas emociones, miedos y ANSIEDAD".

.

Mientras su pancita crece con el correr de los meses y su cuerpo cambia para amoldarse a la llegada de su bebé en camino, la actriz compartió una selfie en sus historias de Instagram y recibió algunos comentarios desafortunados por parte de una seguidora. Lejos de quedarse callada, Juana le respondió furiosa.

Juana Repetto luce su embarazo.

"Qué panza deforme", manifestó una usuaria y luego preguntó: "¿Engordaste 10 kilos?". Molesta por los mensajes, la artista soltó: "Con respecto a mi panza, gestando a bebecito. Y esto, bue... ¡Estoy harta de temas del cuerpo! Estoy embarazada y un poco excedida, sí". Y cerró con un descargo: "¡Siempre mujeres! ¡SIEMPRE!".