Gianinna Maradona sorprendió en las redes sociales con un duro comunicado contra el Kun Agüero. A pocas horas de que el futbolista cumpliera sus 32 años, la hija del Diez hizo un contundente descargo a través de historias y de un posteo en su cuenta de Instagram ya que su hijo Benjamín nunca fue invitado al cumpleaños virtual de su padre.

"Primero de junio. Día donde… ¿cómo lo puedo decir? Donde se caen las caretas", sostuvo la mediática al filmarse. Y luego agregó con un texto: "Reitero: ¡decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?".

Mientras que en una siguiente historia compartió un recordado video de Diego Maradona en el que dice dónde vive: "Segurola y Habana 4.310, séptimo piso, que venga, y vamos a ver si me dura 30 segundos".

Por su parte, Agüero publicó en sus redes los saludos que recibió de sus amigos y seres queridos por videollamada, como también imágenes de los preparativos que su novia, Sofía Calzetti, le organizó.

Cansada de la situación, Gianinna posteó un reflexivo texto junto a una foto con su hijo. Al respecto advirtió: "Si decís Gianinna es Benjamín también, porque yo lo quiero así, porque nos elegimos, porque sos mi prioridad, porque decidí que tengamos este vínculo y que vos veas la vida desde esta perspectiva de construir sin destruir. Y quienes me aman saben que vos primero, después el mundo".

"Que la vida nos siga encontrando tomándonos un té y mirando la luna una y mil veces más. ¡Gracias! Pijama, abrigándonos con lo que teníamos a mano, lo simple siempre gana. De disfrutar se trata, estamos de paso. Me lo pensé dos veces y te elegí las dos", expresó

Dalma Maradona fue una de las que mostró su apoyo e hizo referencia a la situación. "¡Benja! Sabé siempre que tu Babu, la tata, la titi y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver que se joda. Y mejor corto acá porque me tenés censurada @giamaradona pero en cualquier momento prendo fuego todo amorosa".

"Igual me da bronca que es verdad lo que escribís. Extraño a papá y lo que nos podríamos estar riendo de esto los tres", concluyó Gianinna.