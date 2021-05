En la noche del lunes, Marcelo Tinelli volvió a la conducción con el debut de una nueva temporada de " ShowMatch" y el inminente estreno de "La Academia", pero su despliegue al aire sin la aplicación de ningún tipo de protocolo por la pandemia de coronavirus despertó críticas.

Según anunció el conductor, las casi 200 personas que participaron de la apertura desde el estudio fueron hisopadas antes de grabar y los resultados fueron negativos en Covid-19. También contó que se realizarán testeos diarios para prevenir los contagios, pero frente a las cámaras no se vio la distancia social recomendada, ni la ventilación del ambiente y ni siquiera el uso de tapabocas.

El formato de la vuelta de Tinelli generó indignación e hizo estallar de furia a Flavio Mendoza, quien desde el 2020 encabeza una campaña para exigir la reapertura de los teatros y demás espectáculos artísticos.

Antes de ser habilitadas, las salas teatrales debieron superar varias instancias de presentaciones de distintos protocolos que garantizaran la salud tanto de los actores como de los espectadores. Una vez que fueron aprobados, el telón se pudo levantar pero sólo con un 30 por ciento de aforo lo que complicó la situación económica del sector.

.

El coreógrafo se expresó furioso en sus redes sociales: "¿Qué pasó con nuestros protocolos con todo lo que nos pidieron e hicimos? Se lo pasan por el cul..? Porque nosotros no le generamos mucho dinero? Necesitamos trabajar ya".

La furia de Flavio Mendoza tras la polémica apertura de " ShowMatch"

"Me da vergüenza ver gente del medio artístico que como tiene trabajo o le pasan algún sobre... no ser mínimo solidario y pedir por el que no trabaja y la está pasando mal. Despertemos de una vez y dense cuenta quién sirve y quién no, ser mejor y ser humano hoy vale, no un títere", criticó polémico en Twitter.

Además se descargó: "Inútiles. Todo sigue igual y sólo cagan a los laburantes que necesitan trabajar para alimentar a sus familias, manga de delincuentes que transan y encima que trabajan no son solidarios con el que menos tiene". Y junto a una foto de un teatro en ruinas manifestó: "#ElArteEsEsencial nosotros también necesitamos trabajar teatros, circos músicos, etc.".

El descargo de Flavio Mendoza

A su fuerte mensaje también se sumó Florencia de la V quien opinó que "claramente no se está midiendo todo con la misma vara. Teatros cerrados en capital, ciento de personas sin trabajo. Es injusto e indignante. ¿Que se hace con la cultura? ¿Otro año sin trabajar? ¿Qué pasa con ese presupuesto?". Y etiquetó a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Enrique Avogadro. A lo que el productor le respondió: "Para nada, es una verguenza".