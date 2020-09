Por el año y medio de su hija Roma, Dalma Maradona compartió un tierno posteo en el que le dedicó un mensaje a corazón abierto y reflexionó sobre el tiempo compartido, pero todo quedó nublado cuando la figura explotó del enojo por críticas en su contra.

Dalma Maradona apuntó contra un seguidor

Hay muchos famosos, que debido a su posición de personaje público, deciden conservar privado el rostro de sus hijos, y la hija de Diego Maradona es una de ellas, pero hay seguidores que no entienden esto y arremeten contra esta resolución.

La decisión de Maradona de no mostrar el rostro de su hija

Fue por esto que la madre primeriza decidió no guardarse nada y estalló contra quienes la critican en las redes: "Harrrrrta me tienen... ¡No me sigas si te molesta que no muestre la cara de mi hija! ¡Podrida me tienen! ¡Como si fuera obligatorio seguirme! ¡Rajá a otro lado donde a alguien le interese tu caca!".

.

"¿¡Tan importante soy en tu vida que entrás a una foto de mi hija a tirar tu caca porque no le muestro la cara!? ¡Soltá el tema Mabel! Yo no te digo que tenés que hacer con tus hijos, ¿qué te hace pensar que tenés derecho a decirme algo a mí?", terminó la hija de Claudia Villafañe.

El posteo de Dalma Maradona

El posteo de Dalma Maradona

La rabia de Dalma se dio un día después de que su hermana, Gianinna, saliera a defenderla públicamente tras la crítica de un seguidor por cocinar con el pelo suelto: “Está en su casa mostrii, ni que cuando lo termine te vaya a tocar timbre para que te lo comas vos. Con el perdón de los sensibles. No la mires, y si lo haces, no le rompas las pelotas con tus mandamientos que bastante tiene con los míos”.

¡Mirá el tierno video de Roma Maradona!