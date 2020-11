Días después de su cumpleaños número 60, Diego Maradona tuvo que ser internado en un sanatorio de la ciudad de La Plata. En su última aparición pública en el partido de Gimnasia y Patronato de Paraná, se lo vio muy desmejorado y con dificultades para hablar y moverse.

En ese momento, su hija Gianinna Maradona ya se había mostrado preocupada y antes de su hospitalización había dicho: "Me parte el alma".

.

Ahora, con mucha especulación alrededor de la internación de Diego, Dalma Maradona también se pronunció sobre lo sucedido y apuntó nuevamente a su entorno. "Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a 'UN PERIODISTA' a su casa PARA HACERLE UNA NOTA FANTASMA PARA HABLAR MAL DE ELLA... Y AHORA??? Bueno... No estamos tan locas, no?", disparó en Twitter.

Y agregó: "Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora LO ÚNICO IMPORTANTE ES QUE EL ESTE BIEN... Pero por el bien de todos/as chupasangre QUE NO LE PASE NADA ...".