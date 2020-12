Este lunes, se hizo público un polémico audio de Diego Maradona hacia su abogado Matías Morla en el que explicó su ausencia al casamiento de su hija Dalma en 2018. El primero en difundirlo en vivo fue Jorge Rial en su programa "Intrusos" y despertó la furia de la actriz.

A través de las redes sociales, la hija mayor de Claudia Villafañe disparó sin pelos en la lengua contra el conductor. "Un aplauso para Jorge Rial, poniendo audios viejos ¡solo con el fin de lastimarme! Nada me lastima más que la partida de mi viejo, así que sigan operando como quieran. Cagon..., violentos, ¡no les tengo miedo! ¡Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filmé ni le publique un audio", aseguró en su cuenta de Twitter.

Un aplauso para @rialjorge poniendo audios viejos SOLO CON EL FIN DE LASTIMARME! Nada me lastima mas que la partida de mi viejo, asiq SIGAN OPERANDO COMO QUIERAN!Cagones violentos no les tengo miedo! Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filme ni le publique un audio! — Dalma Maradona (@dalmaradona) December 7, 2020

El descargo contra el presentador despertó una catarata de reacciones por parte de los usuarios tanto a favor como en contra de las palabras de la joven, quien también comenzó una disputa mediática contra Morla, el encargado de difundir los antiguos mensajes de Maradona.

Entre las varias respuestas que recibió la hermana de Gianinna, una seguidora apuntó directamente sobre las circunstancias del fallecimiento del astro del fútbol y comentó: "Acá hay una realidad más allá de lo que diga Rial, ustedes solas quedan en evidencia. Yo a mi viejo lo acompañé al lado de su cama con mi hermano, un día cada uno, cuando estaba enfermo hasta que se fue. Por eso digas lo que digas no se las puede justificar: su padre murió solo".

Acá hay una realidad mas allà de lo q diga Rial uds solas quedan en evidencia Yo a mi viejo lo acompañé al lado de su cama con mi hermano un dia cada uno cuando estaba enfermo hasta q se fué por eso digas lo q digas no se las puede justificar,

SU PADRE MURIÓ SOLO�� — Rosario��26 (@rosario_mino) December 7, 2020

La artista no dejó pasar semejante acusación y no dudó en responder picante: "Me da mucha pena que te dejes guiar por lo que dicen los programas de tele o la gente que nunca lo quiso a mi papá. Yo no tenía por qué subir una foto cada vez que lo veía. ¡No se coman cualquier verso!".