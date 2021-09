"La 1-5/18" generó la vuelta de la ficción nacional a la televisión. Luego de un año duro, donde los artistas se vieron muy golpeados por la pandemia, la productora de Adrián Suar decidió apostar en los productos argentinos. Durante las primeras semanas al aire recibieron algunas críticas y memes por parte del público, y la actriz Esmeralda Mitre fue una de las que se sumó a los comentarios.

La exparticipante del "Cantando 2020" expresó su opinión en Twitter y escribió: "Miro la ficción en Argentina para ver qué tal y me pregunto: ¿esto es en serio? ¿WTF? ¡Qué pena la verdad! Me gustaría de verdad que estuviese bien, nada es creíble. Un poco de criterio, estudio básico".

.

Tras su planteo en sus redes sociales, en el momento en el que se estaba transmitiendo la novela, sus seguidores salieron a defender el trabajo de los actores. También como el de todas las personas que hacen que la tira diaria salga al aire.

"Están laburando chamiga.....con la olla ajena no hay que meterse", señaló una persona en la red social del pajarito. Ante esa respuesta, la hija de Bartolomé Mitre le retrucó: "Perdón. ¿Es una tira? Me dedico a esto, doy mi opinión y dije que me daba pena que estuviera tan mal. ¡Pero yo no miento más! Este país necesita trabajo, estudio y humildad".

El tuit de Esmeralda Mitre que luego borro.

Horas más tarde, la actriz borró el tuit y las interacciones que tuvo con sus seguidores. Lo cierto es que los comentarios negativos sobre la ficción son moneda corriente, y Agustina Cherri y Gonzalo Heredia ya se enfrentaron a muchos comentarios al respecto.

Recientemente, Ángela Leiva también mencionó la polémica por el universo en el que transcurre la ficción. “¿Por qué está mal contar una historia de amor en una villa? Si siempre se contaron historias de amor de ricachones”, mencionó Leiva en la entrevista radial.