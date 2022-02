María Becerra sigue disfrutando a pleno su gran momento de popularidad y fama. Durante el 2021, la artista se consagró como una de las más influyentes entre los jóvenes y con su talento demostró que llegó al mundo de la música urbana para quedarse. Para este nuevo año, ya hay rumores que comentan que podría llegar a participar del remix del último tema de Lali Espósito, "Disciplina".

En el mientras tanto, la ex youtuber se encuentra muy concentrada en lo que viene siendo su exitosa gira de verano por la Costa Atlántica. Sin lugar a dudas es una época muy movilizante para la cantante, si se tiene en cuenta que a fines del año pasado terminó su relación con Rusherking de una manera muy abrupta y polémica. De hecho, en una de sus presentaciones en Mar del Plata, la joven oriunda de Quilmes frenó el concierto y se largó a llorar desconsoladamente ante la mezcla de emociones.

María Becerra brilló en Mar del Plata pero en un momento del show se largó a llorar.

En la noche del sábado, Becerra estuvo en el Festival Nacional de la Manzana de Río Negro y su show fue uno de los que más convocatoria produjo en la historia del evento. En las últimas horas, la joven de 21 años agradeció en Instagram el cariño de la gente durante la velada. "No lo puedo creer, para 100 mil personas. Había gente con gigantografías mías, carteles, fotos por todos lados, tiraron miles de peluches al escenario. La verdad que fue un show increíble", comentó.

María Becerra brindó un show para 100 mil personas en Río Negro.

De todos modos, la amiga de Tini Stoessel no pasó por alto los inconvenientes que tuvo antes y durante el espectáculo. En un principio explicó que cantó con problemas en su garganta y que tomó corticoides para seguir adelante.

Como si fuera poco, su mayor frustración sucedió cuando empezó el recital. "En el primer tema no me escuché, tenía cambiada la frecuencia y escuchaba la voz de mi corista. La gente que estuvo en el festival sabe que repetimos la entrada. Me bajé super feliz pero bueno, un poco frustada por que hubieron canciones en las que no me escuché", explicó la intérprete sobre los desperfectos técnicos que tuvo que afrontar mientras cantaba.

Mirá lo que dijo María Becerra sobre el problema en su show de Río Negro