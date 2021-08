A pesar de que Barby Silenzi se encuentra en recuperación después de fracturarse una costilla, esto no le impidió ir a bancar a El Polaco y a Celeste Muriega en " ShowMatch: La Academia" para el difícil ritmo del baile del caño.

La famosa pareja celebró dos años de noviazgo en la pista y el artista estuvo en el centro de la polémica tras ser criticado por el jurado por la poca ropa que vistió para el baile del caño. No obstante, la jefa de coaches, Lolo Rossi, salió a defenderlo: “Es el único que no usó pantalón ni botas y sostenerse solo con la piel no es un esfuerzo, es un sacrificio”.

.

Tras las duras devoluciones de Pampita, Jimena Barón, Ángel de Brito, Hernán Piquín y Guillermina Valdés, El Polaco y Barby hicieron un guiño a las críticas e incendiaron las redes sociales con un picante posteo subido de tono.

.

La bailarina posó junto al artista y cubrió con su mano las partes íntimas de su pareja. Junto a la publicación que acumuló más de 35 mil "me gusta" y despertó una ola de comentarios de sus seguidores, Barby escribió: "La rompió bebote".

