Desde hace semanas, El Polaco es noticia por diferentes motivos. Empezando por su participación en "Masterchef Celebrity", luego por su hisopado positivo de coronavirus, y en las últimas horas fue muy criticado por hacer una fiesta en su casa. Sin darle espacio a quienes lo señalan, el cantante y su mujer, Barby Silenzi ahora subieron algunas fotos disfrutando del calor y muy sexies.

El sábado por la tarde, Ezequiel Cwirkaluk y Barby, quienes se recuperaron hace poco de coronavirus junto a su hija Abril, invitaron a algunos amigos a su casa para realizar un festejo, pero recibieron muchas críticas porque no respetaron ningún protocolo de distanciamiento.

Si bien los dos anfitriones ya padecieron la enfermedad y fueron dados de alta, en las redes consideraron que era muy riesgoso el hecho de compartir un espacio cerrado y con tanta cercanía y sin usar barbijos.

Y demostrando que no les importó que los critiquen, no solo no borraron sus publicaciones sino que subieron la apuesta y mostraron unas imágenes muy sensuales de los dos al lado de la pileta.

"Así... Siempre", escribió como epígrafe la bailarina, muy enamorada, junto a dos imágenes de un beso apasionado de la pareja.

Vale recordar que El Polaco y Barby tuvieron durante la cuarentena a Abril, que nació el 2 de junio, pero rápidamente el cantante volvió al trabajo al ponerse el delantal en "Masterchef Celebrity". Luego de varias semanas se enfermó y debió ser reemplazado por Natalie Perez mientras se recuperaba.

El viernes, Karina La Princesita, ex de El Polaco y madre de su hija Sol, había asegurado que no le sorprendía el contagio del cantante ya que se cuidaban de diferente manera.