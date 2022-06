La historia de amor entre L-Gante y Tamara Báez comenzó hace años cuando iban al colegio. Desde entonces y después de varias idas y vueltas, la pareja consolidó su romance y tuvieron una hija, Jamaica. Pero los tortolitos comenzaron su romance cuando todavía no eran conocidos y su aspecto era otro.

En esta ocasión, la influencer de 22 años compartió con sus seguidores una foto retro con el cantante de "Cumbia 420" y sorprendió por el aspecto que tenían. A través de sus redes sociales, la joven impactó cuando un fanático la halagó al decirle que todo le quedaba bien y ella respondió con una imágen inédita de hace dos años con su pareja en la que se hicieron el mismo look.

.

En la historia, Tamara recordó cuando con el padre de su hija se tiñeron de pelirrojo y hasta se hicieron un corte en la ceja: "Colorados estábamos en ese tiempo y cortecito en la ceja".

L-Gante y Tamara Baez se conocen hace cinco años.

Tamara Báez y L-Gante iniciaron su romance hace cinco años cuando eran compañeros de colegio y un amigo en común los presentó. "Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención", recordó el cantante en una entrevista.

"En un momento sí me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar con ella sin mi amigo. Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos", cerró el artista.

Video: los looks de Tamara Báez, la novia de L-Gante