Con una extensa trayectoria que abarca cine, teatro y televisión es esperable que Moria Casán cuente con un enorme archivo de fotos y anécdotas para compartir en su cuenta de Instagram. Sin embargo, en esta oportunidad quiso recordar parte de su infancia y por eso compartió una fotografía de su primera comunión.

Fiel a su estilo, la One acompañó la imagen con un particular mensaje: “Mi primera comunión con conjuntivitis, comenzando a tener mi ojo asiático, que fue, es y será lo más fuerte que tengo. ¡LA MIRADA! Agarrate cuando se me agrandan los verdes, que son mis eyes (ojos), no mis dólares, que lástima, lagrimea mi pussy”.

.

De todos modos, lo más llamativo de la foto fue el increíbleparecido que hay entre esa pequeña Moria y su hija Sofía Gala. Si bien ya se había notado las maravillas de la genetica en otras oportunidades, esta vez quedó más claro que la actriz es la primogénita de la lengua karateka. Además de recibir cientos de comentarios, la artista superó los 14 mil “Me gusta” en su publicación.